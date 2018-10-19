Депутаты Херсонского городского совета отменили решение о предоставлении русскому языку статуса регионального, сообщают Херсонские Вести

Данное решение поддержали 33 из 38 избранников.

Три представителя фракции «Оппозиционный блок» и один внефракционный депутат отказались голосовать.

Напомним, закон «О принципах государственной языковой политики» авторства Сергея Кивалова и Вадима Колесниченко был принят 3 июля 2012 г. Он устанавливает, что государственным языком является украинский, но в то же время существенно расширяет использование региональных языков. Закон был принят Верховной Радой голосами большинства со значительными нарушениями процедуры рассмотрения, в частности, карточками отсутствующих депутатов, и спровоцировал протесты по всей стране, так называемые «языковые майданы».

23 февраля 2014 г. Верховная Рада проголосовала за признание этого закона утратившим силу. Однако 3 марта тогда еще и. о. президента Александр Турчинов заявил, что не подпишет решение ВР об отмене закона.

28 февраля Конституционный суд Украины признал неконституционным закон «Об основах государственной языковой политики», так называемый закон Колесниченко-Кивалова.