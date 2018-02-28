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Конституционный суд Украины признал неконституционным закон «Об основах государственной языковой политики», сообщает пресс-служба КСУ.

«28 февраля на пленарном заседании Палаты Конституционного Суда Украины было принято Решение Конституционного Суда Украины № 2-р/2018 по делу по конституционному представлению 57 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины  «Об основах государственной языковой политики», – говорится в сообщении.

В то же время не указано, какое именно решение было принято.

В свою очередь глава партии «Всеукраинское объединение «Свобода» Олег Тягнибок на своей странице в Facebook сообщил, что закон признан неконституционным.

«Сегодня последнее заседание Конституционного суда по инициативе и представлению народных депутатов-свободовцев о признании скандального закона Кивалова-Калесниченко неконституционным. Доказательная база стопроцентная! Антиукраинской закон признан неконституционным и отменено!

Напомним, КСУ открыл конституционное производство по данному закону в октябре 2014 года по представлению 57 народных депутатов Украины.

Закон «О принципах государственной языковой политики» авторства Сергея Кивалова и Вадима Колесниченко был принят 3 июля 2012 г. Он устанавливает, что государственным языком является украинский, но в то же время существенно расширяет использование региональных языков. Закон был принят Верховной Радой голосами большинства со значительными нарушениями процедуры рассмотрения, в частности, карточками отсутствующих депутатов, и спровоцировал протесты по всей стране, так называемые «языковые майданы».

23 февраля 2014 г. Верховная Рада  проголосовала за признание этого закона утратившим силу. Однако 3 марта тогда еще и. о. президента Александр Турчинов заявил, что не подпишет решение ВР об отмене закона.
ForUm

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