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Международный валютный фонд согласовал с украинскими властями новую 14-месячную программу stand-by вместо действующей программы расширенного финансирования объемом 2,8 млрд SDR (эквивалент 3,9 млрд долл. США).

Кабинет Министров Украины повысит цену на газ для населения на 23,5%, до 8550 гривен за тысячу кубометров с 1 ноября.

Адвокаты подозреваемого в госизмене бывшего президента Виктора Януковича Александр Байдык и Александр Горошинский отправились в Россию по вызову своего подзащитного.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов принял участие в церемонии закладки фундамента первого здания обновленной штаб-квартиры украинской внешней разведки.

Городской голова Днипра Борис Филатов попросил руководство силовых ведомств обеспечить его личной охраной.

В четверг, 18 октября, группа неизвестных мужчин, взломав дверь, проникла в квартиру на бульваре Т. Шевченко в Киеве, где проживает вдова экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова. 

Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе (экзархат Вселенского патриархата) заявила, что Константинополь не прекращал общения с Московским патриархатом.

В Киеве начался отопительный сезон – тепло подают в школы, детсады, другие учебные заведения и больницы. 

Журналиста Дмитрия Гнапа облили фекалиями в Полтавской области.

В Краснодарском крае в четверг, 18 октября, упал учебный самолет Л-39 без боекомплекта, экипаж ищут. 

Более 50 человек погибли и около 200 получили ранения после того, как поезд въехал в толпу у города Амритсар в штате Пенджаб, расположенном на севере страны

На III летних Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе представители Украины завоевали 23 медали (7-8-8) в 13 видах спорта.

В Ужгороде в микрорайоне Радванка с рельсов сошли два вагона грузового поезда.

 
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