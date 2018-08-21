Президент РФ Владимир Путин учредил памятную медаль «За строительство Крымского моста», которая будет вручаться как российским, так и зарубежным гражданам и организациям, внесшим значительный вклад в сооружение этого объекта.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

На изготовление медалей, капсул, футляров и бланков грамот из резервного фонда президента будет выделено более 27,8 млн рублей. В документе есть также описание медали: она будет изготавливаться из медно-никелевого сплава, на ней будут изображены арки моста и очертание берегов материковой части России и полуострова, которые соединяет мост.

«На лицевой стороне медали, в центре, располагается изображение части Крымского моста с арочными пролетами, под ним, на фоне покрытого эмалью синего цвета стилизованного изображения моря, - карта Керченского пролива, на которую нанесена покрытая эмалью красного цвета линия пролегания Крымского моста, соединяющего полуостров Крым и Краснодарский край. Вверху по окружности, - надпись «От президента Российской Федерации», - говорится в описании.

На оборотной стороне медали, в центре, в четыре строки располагается надпись: «За строительство Крымского моста», - внизу - цифры «2014-2019».

Как сообщал ForUm, 15 мая при участии президента РФ Владимира Путина состоялось открытие автодорожной части Керченского моста.