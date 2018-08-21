также в разделеОбщество
21 августа. Картина дня 15
Посольство Украины пожаловалось Лондону на пропагандиста Филлипса 15
В РФ утвердили медаль «За строительство Крымского моста» 10
США депортировали выходца из Украины, сотрудничавшего с нацистами 17
Боевику-бразильцу продлили арест на 2 месяца 13
Украина предлагает Молдове построить мост через Днестр 16
Суд арестовал еще двоих подозреваемых в нападении на Гандзюк 12
Порошенко поздравил мусульман Украины с Курбан-Байрамом 11
Верховный суд отклонил жалобу НАБУ на выговор Холодницкому 13
ГПУ завела дело на чиновников, перечислявших деньги Манафорту 18
Москалькова: Обмен Сенцова на российских заключенных невозможен 40
НАБУ: К украинской коррупции причастны компании из 23 стран 27
82% граждан Украины считают себя патриотами 19
Прокурор объяснил, почему для Януковича просит 15 лет тюрьмы, а не пожизненное 31
Обмен заключенными: Россия отклонила предложение Украины 83
Организатор «убийства» Бабченко пошел на сделку со следствием 251
Дело Куприяновича: Климкин тревожится за польскую демократию 13
Отец харьковского стрелка не смог назвать мотивов поступка сына 41

В управлении ФСИН по Ямало0Ненецкому автономному округу отрицают информацию о возможном принудительном кормлении осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Распространяемая одним из членов ОНК Москвы информация о возможном принудительном кормлении осужденного Сенцова не соответствует действительности», - говорится в сообщении.

«Олег Сенцов ежедневно получает назначенное лечение и регулярно принимает питательную смесь. В случае ухудшения состояния здоровья Олега Сенцова он будет незамедлительно направлен в лечебное учреждение государственной системы здравоохранения», - заявили в пресс-службе.

Ранее во вторник ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщил, что у «Федеральной службы исполнения наказаний есть свой регламент, и если его жизни будет угрожать опасность, то его будут кормить принудительно». Он отметил, что 100 дней голодовки, которую держит режиссер, - это серьезно, и без употребления смесей он бы уже умер.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

30
Теги