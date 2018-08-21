В управлении ФСИН по Ямало0Ненецкому автономному округу отрицают информацию о возможном принудительном кормлении осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Распространяемая одним из членов ОНК Москвы информация о возможном принудительном кормлении осужденного Сенцова не соответствует действительности», - говорится в сообщении.

«Олег Сенцов ежедневно получает назначенное лечение и регулярно принимает питательную смесь. В случае ухудшения состояния здоровья Олега Сенцова он будет незамедлительно направлен в лечебное учреждение государственной системы здравоохранения», - заявили в пресс-службе.

Ранее во вторник ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщил, что у «Федеральной службы исполнения наказаний есть свой регламент, и если его жизни будет угрожать опасность, то его будут кормить принудительно». Он отметил, что 100 дней голодовки, которую держит режиссер, - это серьезно, и без употребления смесей он бы уже умер.