Окружная прокуратура в городе Замостье Люблинского воеводства начала следствие по делу высказываний председателя Украинского общества Григория Куприяновича, с которыми он выступил во время памятных мероприятий в Сагрыни, посвященных чествованию украинцев, убитых там во время акций польского вооруженного подполья в 1944 году. Об этом сообщает Польское радио.

По словам заместителя окружного прокурора в Замостье Евы Кузьницкой, речь идет о статье Уголовного кодекса, касающейся публичного уничижения польского народа или Польши, за что грозит лишение свободы до трех лет.

Официальных обвинений Куприяновичу пока не предъявлено. Прокуратура будет изучать, в частности, видеоролик с выступлением председателя Украинского общества и выяснять все обстоятельства его высказываний.

«Это требует проведения процессуальных действий, поэтому было начато расследование, чтобы мы могли это выяснить», - добавила Кузьницкая.

В прокуратуру касательно слов Куприяновича обратился люблинский воевода Пшемыслав Чарнек, который считает, что председатель Украинского общества во время своего выступления сравнял события в Сагрыни в 1944 году с событиями на Волыни в 1943 году и «сравнял 130 тысяч жертв (поляков) геноцида (совершенного украинскими националистами) с несколькими сотнями гражданских украинских, погибших в Сагрыни 10 марта 1944», что «может быть преступлением». По мнению польского воеводы, Куприянович своими высказываниями мог унизить польский народ.

В свою очередь Куприянович считает «скандальной и недопустимой» реакцию Чарнека, который назвал памятные мероприятия в Сагрыни, в частности при участии Президента Украины, «наглостью и провокацией». По его мнению, слова воеводы означают, что «от власти идет послание, украинец – это «националист», что даже участие в траурных мероприятиях по убитым соотечественниками может быть поводом для зачисления к «украинским националистам».

Председатель Украинского общества сообщил, что обратится к премьер-министру Матеушу Моравецкому с вопросом, выражают ли слова Люблинского воеводы «официальную позицию правительства» и или действия Чарнека «являются выражением реализации политики Республики Польши по украинскому меньшинству».