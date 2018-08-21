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Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины повторно задержали бывшего первого заместителя председателя правления «Укргазвыдобування» Алексея Тамразова. Об этом РБК-Украина сообщил адвокат Виталий Коломиец.

По словам адвоката, Тамразов задержан сотрудниками Департамента по международному сотрудничеству ГПУ в рамках дела о подконтрольной экс-президенту Виктору Януковичу преступной организации.

Коломиец отметил, что следователи пришли с обыском к Тамразову без определения суда, а только с постановлением следователя о проникновении в жилье, что, по его словам, является нарушением Конституции. Коломиец добавил, что после обыска Тамразова задержали, его доставляют в ГПУ, чтобы вручить подозрение.

Как сообщил 9 августа генпрокурор Юрий Луценко, экс-заместитель председателя правления «Укргазвыдобування» Тамразов пытался дать взятку прокурору в размере 200 тыс. долларов. Сообщалось, что речь идет об уголовном производстве, открытом еще в октябре 2014 года. В ходе досудебного расследования было установлено, что служебные лица «Укргазвыдобування» и еще двух фирм создали схему хищения средств с продажи природного газа.

10 августа Тамразов был взят под стражу с правом внесения залога в сумме 3 миллиона гривен.

13 августа он вышел из следственного изолятора.
ForUm

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