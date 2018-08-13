Бывший первый заместитель председателя правления «Укргазвыдобування» Алексей Тамразов, подозреваемый в попытке дачи прокурору взятки в размере 200 тыс. долларов, вышел в понедельник из следственного изолятора. Об этом сообщили Українські Новини со ссылкой на его адвоката Николая Ореховского.

«Да, он уже вышел»,- сказал защитник.

По его словам, экс-чиновник вышел в понедельник после подтверждения внесения за него залога. Необходимую сумму за него внесли друзья. При этом адвокат отказался уточнить, кто именно внес залог.

Как сообщил 9 августа генпрокурор Юрий Луценко, экс-заместитель председателя правления «Укргазвыдобування» Тамразов пытался дать взятку прокурору в размере 200 тыс. долларов. Сообщалось, что речь идет об уголовном производстве, открытом еще в октябре 2014 года. В ходе досудебного расследования было установлено, что служебные лица «Укргазвыдобування» и еще двух фирм создали схему хищения средств с продажи природного газа.

10 августа Тамразов был взят под стражу с правом внесения залога в сумме 3 миллиона гривен.