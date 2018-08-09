Сотрудники Генеральной инспекции Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины задержали бывшего первого заместителя председателя правления ОАО «Укргазвыдобування» Алексея Тамразова при попытке дать прокурору 200 тысяч долларов взятки.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.
«После заявления о предложении взятки и получении доказательств задержан бывший первый заместитель председателя правления ОАО «Укргазвыдобування» Тамразов при попытке дать неправомерную выгоду в размере 200 тыс. долл. прокурору ГПУ за содействие в снятии ареста с имущества в уголовном производстве, связанном деятельностью преступной организации Януковича В.Ф», – отметил он.
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