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Проведены государственные испытания опытного образца неуправляемой авиационной ракеты калибра 80 мм «Оскол». Об этом на своей странице в Facebook сообщил оператор Военного телевидения Украины Александр Штупун.

«На одном из военных полигонов Вооруженных сил Украины испытательной бригадой Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники в Чернигове с вертолета типа Ми-8 было применено почти триста ракет РС-80 «Оскол», – отметил он.

По словам врио руководителя Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники Владимира Башинского, изделие РС-80 «Оскол» является полностью отечественной разработкой, все комплектующие также украинского производства.

Также отмечается, что во время трехдневных испытаний подтверждены основные тактико-технические характеристики этих авиационных ракет и возможность применения данного вида вооружения с вертолетов типа Ми-8.

Вертолет Ми-8МСБ-В для испытаний предоставлено ПАО «Мотор Сич».
ForUm

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