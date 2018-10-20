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На следующей неделе советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон сообщит России о намерении американской стороны выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источник, передает Укринформ.

«Источник в администрации (президента США) Подтвердил, что во время встреч с российскими чиновниками на следующей неделе советник президента по национальной безопасности Джон Болтон сообщит России, США намерены выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности», - говорится в сообщении.

По словам источника, США вместе со своими союзниками пытались вернуть Россию к транспарентности (прозрачности) соблюдение соглашения в полном объеме.

«Несмотря на наши возражения, Россия продолжает производить и принимать на вооружение запрещены крылатые ракеты и игнорирует призывы к прозрачности», - сказал источник.

Как известно, бессрочный договор между США и СССР, подписанный в 1987 году, запрещает производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности.
ForUm

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