также в разделеОбщество
Луценко: К закрытию дела против Кернеса причастны нардепы 8
Следствие проверяет полицейского, с которым у Гандзюк был конфликт 11
ГПУ повторно задержала Тамразова 22
Названо имя устроившего стрельбу в мэрии Харькова 77
ДТП на Днепровской набережной: на водителя BMW составили два протокола 21
Сегодня исполняется 100 дней с начала голодовки Сенцова 34
ВНО по математике сделают обязательным для всех выпускников 33
В Италии из-за ливня погибли 11 туристов, еще 5 – пропали без вести 31
Луценко: В расследовании дела Шеремета появилась «одна ниточка» 103
В Украине успешно испытали новые авиационные ракеты 63
В Одессе задержали киллера, у которого по дороге на «задание» отклеилась борода 52
Арестован второй подозреваемый в нападении на Гандзюк 21
20 августа. Картина дня 30
Суд продлил арест Рубана 35
Семье убитого в Харькове полицейского выплатят 1,3 миллиона 28
У Президента предлагают легализовать перевозки на границу с Крымом 52
Задержаны еще трое подозреваемых в нападении на Гандзюк 37
На должности судей антикоррупционного суда пока претендуют только 3 человека 17

За прошедшие сутки, 20 августа, противник 23 раза открывал огонь по позициям Объединенных сил, в том числе и с применением запрещенного тяжелого вооружения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из минометов калибра 82 мм.

Вражеские обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Светлодарска, Попасной, Марьинки, Гнутово, Павлополя, Лебединского, Водяного, Широкино. Вблизи Лебединского противник применил против наших защитников 82 мм минометы. Также оккупанты совершили обстрел из 120 мм минометов окраин населенного пункта Новолуганское.

Вследствие обстрелов двое наших военнослужащих получили ранения.

В течение текущих суток российские оккупационные войска из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов дважды обстреляли позиции украинских защитников в районе населенных пунктов Лебединский и Водяное.

Потерь среди личного состава Объединенных сил в течение этих суток нет.

По данным украинской разведки, трое оккупантов погибли, еще двое - получили ранения.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги