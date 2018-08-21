За прошедшие сутки, 20 августа, противник 23 раза открывал огонь по позициям Объединенных сил, в том числе и с применением запрещенного тяжелого вооружения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из минометов калибра 82 мм.

Вражеские обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Светлодарска, Попасной, Марьинки, Гнутово, Павлополя, Лебединского, Водяного, Широкино. Вблизи Лебединского противник применил против наших защитников 82 мм минометы. Также оккупанты совершили обстрел из 120 мм минометов окраин населенного пункта Новолуганское.

Вследствие обстрелов двое наших военнослужащих получили ранения.

В течение текущих суток российские оккупационные войска из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов дважды обстреляли позиции украинских защитников в районе населенных пунктов Лебединский и Водяное.

Потерь среди личного состава Объединенных сил в течение этих суток нет.

По данным украинской разведки, трое оккупантов погибли, еще двое - получили ранения.