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Вчера, 20 августа, в Киеве на Днепровской набережной водитель автомобиля BMW на большой скорости протаранил припаркованные на обочине автомобили, сообщает dtp.kiev.ua

«На перекрестке Березняковской и Днепровской набережной группа молодых людей, по словам очевидцев «мажоры», ехали на черной BMW, которая на скорости врезалась в припаркованные автомобили. Всего пострадало 4 машины. Жертв нет», – говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция так и не смогла выяснить, кто находился за рулем BMW. «У главного подозреваемого при себе был травматический пистолет, которым он угрожал всем вокруг. Данные со слов очевидцев: «Приехал автомобиль с номерами 7777 быстро забрали все личные вещи с BMW». Патрульные во время своих длительных разбирательств арестовали несколько очевидцев. Одного за то, что он потрогал патрульную машину, второго - за оскорбления в сторону представителя Нацполиции. Все длилось около двух часов. Собралось больше сотни людей, которые требовали освидетельствования на алкоголь. Несколько раз возникла драка между патрульными и гражданами», – сказано в сообщении.
ForUm

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