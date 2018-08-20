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Сегодня, 20 августа, председатель Национальной полиции Сергей Князев наградил львовского полицейского, раненого при задержании злоумышленников, сообщает департамент коммуникации Нацполиции.

Глава Нацполиции выразил благодарность полицейским за добросовестную службу.

«Я понимаю, насколько это сложная и важная работа. Война с криминалом идет гораздо дольше и по-другому воспринимается обществом. Хочу поблагодарить ваших родителей. Национальная полиция гордится вами», - подчеркнул глава ведомства.

Ведомственным поощрительным отличием МВД «Огнестрельное оружие» награжден старший оперуполномоченный Галицкого отдела полиции Львовщины, капитан полиции Владимир Костомаха, который получил ранение и сейчас находится в больнице.

Кроме того, руководство Нацполиции приняло решение о выделении Владимиру служебного жилья.

Полицейский несет службу с 2011 года. Трижды бывал на востоке страны в составе сводных отрядов. Впервые - весной 2014 близ Славянска. Крайний раз нес службу в районе Мариуполя. Является участником боевых действий.

«Нарушители знали, что мы полицейские. Потому что мы несколько раз кричали, что мы полиция», - рассказал Владимир о самом задержании.

Сейчас он перенес операцию и чувствует себя лучше. Впереди - еще одна операция. Ведь ранение оказалось тяжелым: повреждение внутренних органов. По прогнозам врачей, Владимир будет проходить курс лечения еще около полугода.

Нагрудными знаками «За отвагу в службе» также награждены еще двое сотрудников Галицкого отдела полиции - заместитель начальника сектора, майор полиции Роман Росип и оперуполномоченный, лейтенант полиции Александр Зюганов.

Напомним, 17 августа во Львове во время задержания злоумышленников оперуполномоченный получил ножевое ранение.

Злоумышленники, двое 20-летних львовян, которые аэрозольной краской наносили надписи на фасад дома на улице Ковжуна, были задержаны. По факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Задержанным грозит до пяти лет лишения свободы.

 


 

 
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