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Во Львове арестовали парня, который ножом ранил полицейского во время задержания за нанесение граффити.

Как сообщает пресс-служба облполиции, по решению суда 20-летний львовянин взят под стражу без права внесения залога сроком на 60 суток.

Как сообщалось ранее, сегодня, 17 августа, в ходе комплексной отработки города оперативники заметили двух человек, которые в центре Львова наносили краской надпись на фасад здания. Когда правонарушители поняли, что полицейские застали их на месте происшествия, пытались сбежать. Во время задержания один из беглецов нанес 33-летнему оперуполномоченному ножевое проникающее ранение. Капитана полиции прооперировали, сейчас его состояние стабильно тяжелое. 

По факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - до пяти лет лишения свободы.

Другого участника события привлекли к административной ответственности по ст.185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) и ст.152 (нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов, правил благоустройства территорий населенных пунктов) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Максимальная санкция статьи - административный арест на срок до пятнадцати суток.

Лидер националистического движения С14 Евгений Карась сообщил, что задержанные полицией – граффитчики, которые рисовали трафаретные надписи «Кто заказал Катю Гандзюк?».

По его словам, ребята не знали, что к ним подъехали полицейские, поскольку на авто не было опознавательных знаков, а правоохранители были в гражданской одежде.

«Во время нанесения очередной надписи на заборе у активистов резко остановились четыре автомобиля и оттуда выскочила группа мужчин. Они сразу бросились бить ребят. Одного свалили на асфальт и ударили ногой в голову. Другой поднял руки к голове и пытался защититься руками от ударов, но его тоже начали бить. В ходе столкновения один из нападавших получил легкое ножевое ранение. Активистов посадили в автомобили и увезли», - написал Карась.

Он добавил, что только в авто неизвестные сказали, что они сотрудники уголовного розыска полиции Львова.

Лидер С14 отмечает, что «в полиции сначала сказали, что оперативник получил мелкий порез, а позже начали фабриковать «переживаем за жизнь».

 
ForUm

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