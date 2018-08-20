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В период с 17 по 20 августа цены бензина и дизтоплива в сетях АЗС ОККО и WOG подорожали на 50 коп./л. Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95», сообщает enkorr.

В частности, бензин марки А-92 на станциях WOG подорожал до 31,45 грн/л, А-95 — до 32,45 грн/л, А-95+ — до 33,45 грн/л. Цена на ДТ на WOG выросла до 29,95 грн/л.

В сети ОККО цена бензина А-92 выросла до 31,49 грн/л, А-95 — до 32,49 грн/л, А-95+ — до 33,49 грн/л, дизельное топливо — до 29,99 грн/л.

«БРСМ-Нафта» повысили цены на некоторые виды топлива на 3-5 коп./л, а сеть UPG — на 0,30 коп./л.

Напомним, предыдущая волна повышения розничных цен бензина и ДТ началась 1 августа. Тогда ОККО и WOG повысили стоимость топлива на 50 коп./л.
ForUm

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