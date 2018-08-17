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Во Львове во время задержания злоумышленников оперуполномоченный получил ранения.

По данным пресс-службы облполиции, 33-летнего капитана полиции госпитализировали в хирургическое отделение с диагнозом: «ножевое ранение грудной клетки».

Сегодня, 17 августа, около 04:00 во время отработки Галицкого района Львова оперативники заметили двух человек, которые аэрозольной краской наносили надписи на фасад дома на улице Ковжуна. Увидев правоохранителей, злоумышленники начали убегать. Во время задержания один из них внезапно ударил капитана полиции ножом.

«Жизни нашего оперативника ничего не угрожает, состояние его стабильное. Надеемся на его скорейшее выздоровление. Злоумышленники задержаны. Установлено, что это 20-летние львовяне. Сегодня им будет избрана мера пресечения», - рассказал временно исполняющий обязанности начальника Главного управления полиции во Львовской области полковник полиции Тарас Сабанюк.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы. Проводится досудебное расследование.
ForUm

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