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В Германии началась встреча президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. В ходе совместного заявления для прессы перед переговорами Меркель заявила о том, что одной из тем будет Украина и ее роль в транзите газа в Европу после запуска «Северного потока – 2», передает 112 Украина.

«Это отличная возможность продолжить наш диалог. Среди тем – Украина, сейчас там не прекращается огонь, поэтому мы это обсудим. Также обсудим газовый транзит и считаем, что Украина должна остаться участником этого процесса», - заявила Меркель.

До этого лидеры Германии и России встречались в Сочи 18 мая.

Ранее Меркель заявила, что не стоит ожидать больших результатов от переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, однако будет обсуждение широкого круга тем. 

Напомним, компания Nord Stream 2 начала укладывать первые трубы в рамках сооружения спорного газопровода «Северный поток – 2», по которому топливо будет напрямую поставляться из России в Германию. Судно-трубоукладчик Castoro 10 в ночь на среду, 25 июля, приступило к работам на наземной стыковочной станции под Любмином в Грайфсвальдском заливе.

 
ForUm

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