Одной из причин ДТП с украинским автобусом в Польше, в результате которого погибли 3 человека, является превышение скорости.

Об этом сообщил руководитель Департамента консульского обеспечения МИД Василий Кирилич со ссылкой на окружную прокуратуру Перемышля, передает Громадське.

«По предварительной информации окружной прокуратуры Перемышля, одной из причин аварии было превышение скорости водителем автобуса», - пояснил Кирилич.

Как сообщал ForUm, в Подкарпатском воеводстве в Польше 17 августа произошло ДТП с участием украинского автобуса с туристами, в результате которого погибли 3 человека, и еще 51 человек травмирован.

Автобус упал со склона и перевернулся.

Он ехал в 4-дневный тур из Львова в Австрию.

Полиция задержала водителя автобуса.