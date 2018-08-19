также в разделеПроисшествия
На винницкой окружной столкнулись легковушка и микроавтобус: есть жертвы 17
Волна пожаров на Николаевщине: спасатели и полиция подозревают поджог 20
С начала лета в Украине на воде и в ДТП погибли более сотни детей 17
ДТП с украинцами в Польше: Водитель автобуса превысил скорость 17
Боевики 43 раза открывали огонь по украинским позициям: двое военных погибли 26
Российские пограничники избили и завернули домой украинца 196
В Польше разбился автобус с украинскими туристами 48
На Закарпатье горный поток размыл мост и подтопил дома 42
Боевики 40 раз обстреляли позиции ВСУ, ранены двое военных 16
Ливень затопил Львов 128
Под Киевом пьяный водитель сбил полицейского 18
Ночью 20-летний львовянин подрезал полицейского 26
Украинский альпинист погиб в Кабардино-Балкарии 22
На Николаевщине горит лес 18
На Житомирщине в ДТП погиб военный, который ехал на собственную свадьбу 39
ООС: Боевики впервые за несколько месяцев применили «Грады» 99
В Одессе мужчина облил кислотой ребенка 105
МИД подтверждает госпитализацию двух украинцев в Генуе 41

Полиция Киевщины задержала молодого человека, который наносил телесные повреждения сотрудникам полиции во время митинга активистов по застройке в Вишневом. Об этом сообщает пресс-служба облглавка.

В полиции заявили, что во время столкновений между охранниками строительства и активистами пострадали трое правоохранителей.

18-летнего киевлянина задержали в селе Софиевская Борщаговка. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания и дает показания. Известно, что ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за блокирование движения.

Парню уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.2 ст.345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Продолжаются розыскные мероприятия с целью установления других причастных к инциденту фигурантов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1425 грн.
24
Теги