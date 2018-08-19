Полиция Киевщины задержала молодого человека, который наносил телесные повреждения сотрудникам полиции во время митинга активистов по застройке в Вишневом. Об этом сообщает пресс-служба облглавка.

В полиции заявили, что во время столкновений между охранниками строительства и активистами пострадали трое правоохранителей.

18-летнего киевлянина задержали в селе Софиевская Борщаговка. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания и дает показания. Известно, что ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за блокирование движения.

Парню уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.2 ст.345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Продолжаются розыскные мероприятия с целью установления других причастных к инциденту фигурантов.