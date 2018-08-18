Польская полиция подтвердила гибель украинцев в дорожно-транспортном происшествии вблизи села Лещава-Нижняя в Подкарпатском воеводстве.

Об этом сообщил начальник Управления консульского обеспечения Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Василий Кирилич, передает Укринформ.

«По информации полиции, в результате ДТП есть погибшие и пострадавшие граждане Украины. Пострадавшие госпитализированы в больницы городов Перемышль и Санок. Другие граждане размещены в местных школах и хостелах», - сказал он.

Кирилич прибавил, что консул уже выехал в Перемышль.

В Польше вечером 17 августа вблизи села Лещава-Нижняя в ДТП попал автобус со львовскими туристами, 3 людей погибли, 51 пострадали. Пострадавших отправили в больницы в городах Санок, Лиско и Перемышль. Девятеро из них в тяжелом состоянии. Пострадавшие получили переломы, повреждения позвоночников и внутренних органов.

В автобусе с украинскими номерами в Вену отправились путешествовать 54 львовянина, среди них были дети. Спасательная операция продолжалась всю ночь. Ведется опознание жертв, полиция работает над установлением обстоятельств ДТП.