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Президент РФ Владимир Путин на свадьбе главы МИД Австрии Карен Кнайссль произнес тост на немецком языке, подарил новобрачным несколько подарков, а также выступление Кубанского казачьего хора, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он также отметил, что у Путина состоялась краткая беседа с австрийским канцлером Себастьяном Курцем, сообщает Интерфакс.

Песков рассказал журналистам, что подарил президент РФ на свадьбу главы МИД Австрии: «Картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар».

Еще одним подарком российской стороны стало выступление на свадьбе Кубанского казачьего хора, которое, по словам Пескова, вызвало восторженную реакцию гостей.

По его словам, Путин «выступил с достаточно длинным тостом на немецком языке, в котором выразил признательность и свое удовольствие в связи с представившейся ему возможностью посетить гостеприимную Австрию».

Президент присутствовал не только на праздничном застолье, но и посетил предшествовавшую ему церемонию бракосочетания, которую провел бургомистр Гратца.

Объясняя выбор пейзажа в качестве подарка, Песков пояснил, что супруг министра Вольфганг Майлингер – уроженец таких же сельских мест.

Пресс-секретарь главы государства также добавил, что «с супругом г-жи Кнайслль Путина объединяет страсть к дзюдо, поскольку Майлингер также в свое время занимался этим видом борьбы».

На свадьбе Путин провел около часа.

Напомним, после критики со стороны австрийских политиков и СМИ в МИД Австрии заявили, что приезд президента Путина является «личным визитом на частный праздник, который не свидетельствует об изменении внешнеполитической позиции страны».
ForUm

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