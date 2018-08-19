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Уже около недели Вознесенский район страдает от ежедневных пожаров хвойной подстилки и лесных насаждений на территории ЗАО «Никитовский гранитный карьер» и ГП «Вознесенского лесного хозяйства». Горит по несколько раз в сутки на разных площадях, фиксируется сразу по несколько ячеек, сообщает пресс-служба управления ГосЧС в Николаевской области.

По факту пожаров Вознесенским отделом полиции начато досудебное расследование в форме предварительного следствия за совершение действий, которые имеют признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 Уголовного Кодекса Украины «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

На территории лесного массива в течение недели зафиксировано 7 пожаров, 16 августа – два. Площадь крупнейшего составила 10,3 га.

«Спасатели и лесничие бьют тревогу, ведь такая ситуация не случайна», - подчеркнули в ГосЧС.  
ForUm

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