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16 августа в 12:37 в Службу спасения «101» от граждан начали массово поступать звонки  о пожаре на территории лесного массива ЗАО «Никитовский гранитный карьер» с. Бузское Вознесенского района.

Об этом сообщает пресс-служба Управления ГосЧС Николаевской области.

Первый пожар произошел сегодня в 06:50. Его площадь составила 100 кв м,  в 07:40 он ликвидирован лесничими.

На этот раз по информации очевидцев площадь пожара была значительно больше. По вызову направлено отделение 12 Государственной пожарно-спасательной части, местной пожарной охраны «Александровка», техника и личный состав лесничих. К тушению подключились и местные жители. Для проведения разведки и обнаружения очагов пожара задействовано квадрокоптер.

По результатам разведки выявлено 2 очага горения, ориентировочная общая площадь составила 3 ​​га.

Дополнительно направлено технику и личный состав Новоодесского и Южноукраинского гарнизонов. На место выехала мобильная группа облуправления ГосЧС.

Удалось не допустить верхового пожара, продолжается проливка очагов горения и тушение низового пожара подручными средствами.

Задействовано 12 единиц основной и специальной техники. Привлечено 3 водовозки и трактор с плугом для проведения опашки.

Ситуация контролируется. Угрозы распространения пожара на населенные пункты, расположенные рядом, нет. Ликвидация пожара продолжается.

  
ForUm

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