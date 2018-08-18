18 августа в связи с проведением на НСК «Олимпийский» футбольного матча между командами «Динамо» (Киев) и «Александрия» (Александрия), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба киевской подземки.

Так, после окончания игры, с целью обеспечения надлежащей и безопасной перевозки пассажиров возможно ограничение на вход на станции «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого».