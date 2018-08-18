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Львовские спасатели возле рынка «Привокзальный» на руках вынесли из подтопленных транспортных средств 77 человек, из них 9 детей, сообщает ГосЧС.

Также спасатели отбуксировали 9 маршрутных такси и 12 легковых автомобилей. Кроме этого, открыли канализационные люки для спуска воды с дорожного полотна, и осуществляли регулирование движения транспортных средств.

 

 

Напряженная ситуация сложилась на ул. Сахарова. Вследствие резкого подъема уровня воды были заблокированы пассажиры маршрутных транспортных средств и легковых автомобилей. Подразделениями ГосЧС Львовщины были эвакуированы 53 человека, из них 6 детей.

Напомним, 17 августа около 17:00 во Львове прошел короткий, но сильный ливень. Через полчаса, город затопило.  
ForUm

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