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За прошедшие сутки, 17 августа, противник 40 раз открывал огонь по позициям украинских войск, в том числе 1 раз из запрещенного вооружения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Отмечено также применение миномета калибром 82 мм.

Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Новозвановки, Новолуганского, Луганского, Марьинки, Красногоровки, Невельского, Новомихайловки, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим, противник обстрелял из минометов калибром 82 мм защитников Чермалыка.

В результате боевых действий двое украинских защитников получили легкие ранения.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 4 раза открывали огонь по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Крымское, Лебединский, Павлополь и Широкино.

По данным разведки двое оккупантов уничтожены, один получил ранения.
ForUm

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