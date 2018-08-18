Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что оправдание МИД Австрии по поводу визита президента России Владимира Путина на свадьбу главы министерства Карин Кнайсль вызывает грустную улыбку.

«Я светскую жизнь обычно не комментирую, но если МИД Австрии вынуждено оправдываться, уверяя в неизменности внешнеполитического курса в свете «частного» визита, то это уже интересная новая форма, которая вызывает грустную улыбку», − написал он в Twitter.

Я світське життя зазвичай не коментую, але якщо МЗС Австрії змушене виправдовуватися, запевняючи у незмінності зовнішньополітичного курсу у світлі «приватного» візиту, то це вже цікава нова форма, яка викликає сумну посмішку. https://t.co/w0ETEui5kD — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 17 августа 2018 г.





Свадьба министра иностранных дел Австрии, которую посетит российский президент, состоится 18 августа. Позднее в этот же день Путина примет в Германии канцлер ФРГ Ангела Меркель.

После критики со стороны австрийских политиков и СМИ в МИД Австрии заявили, что приезд президента Путина является «личным визитом на частный праздник, который не свидетельствует об изменении внешнеполитической позиции страны».