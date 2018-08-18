Генеральный консул РФ в Украине задержанное в порту Херсона российское судно «Механик Погодин», на борту есть медикаменты и продукты. Об этом сообщает ТАСС.

«Жалобы на бездействие уполномоченных органов направлены компанией во все инстанции: пограничные и таможенные службы, в администрацию (капитану) порта, а также генеральному консулу РФ в Украине, который после обращения судовладельца сегодня вечером в пятницу посетил агента судовладельца и капитана судна. Команда чувствует себя хорошо. И продукты, и медикаменты присутствуют на судне в полном объеме», - сказали в компании.

Кроме того, как сообщает оператор судна, экипаж «Механика Погодина» в связи с отсутствием правовых оснований для проверки не пустил на борт портовую инспекцию, которая намеревалась проверить жалобу о «неудовлетворительном состоянии судна».

«В связи с отсутствием правовых оснований для проведения проверки, инспекция портового контроля на судно допущена не была», - сказали в компании.

Ранее в компании сообщали, что по инициативе Управления службы транспортной безопасности Украины 17 августа на теплоход планировала прибыть инспекция портового контроля для проверки жалобы о «неудовлетворительном состоянии судна», якобы поступившей от одного из членов экипажа. Капитан судна представил в администрацию порта заявления всех членов экипажа об отсутствии претензий к содержанию судна, пожарной безопасности и трудовым взаимоотношениям с работодателем.

«За последние два дня это уже третья попытка лиц с неподтвержденными полномочиями проникнуть на судно. Это доказывает, что опасения команды о возможных провокациях и силовом захвате судна в отсутствие законных оснований для удержания танкера небеспочвенны», - говорится в сообщении компании.

Там напомнили, что в четверг группа лиц, представившихся сотрудниками СБУ и пограничной службы Украины, попыталась проникнуть на судно с намерением осуществить проверку, не объяснив ее цели. Следом попытку пройти на судно предприняла группа экологов в связи с якобы поступившим на горячую линию анонимным звонком, пишет российское агентство.

«Обе группы не предъявили документы, подтверждающие полномочия для проверки судна, и во избежание провокаций на танкер допущены не были», - отметили в «В. Ф. Танкер».

«Капитаном танкера подан Морской протест в связи с незаконным удержанием судна у причала нефтеналивного терминала порта Херсон в адрес портовых властей, пограничной и таможенной службы. По состоянию на вечер 17 августа судно полностью готово к отплытию и в третий раз подало заявку на отход, обозначив время отхода 21:00. На данный момент со стороны портовых властей какого-либо ответа не последовало, танкер находится у причала в ожидании отхода», - говорится в сообщении оператора.

Напомним, 10 августа в Херсоне задержали российское судно«Механик Погодин», которое принадлежит компании, находящейся в санкционном списке СНБО Украины.

Служба безопасности Украины и Государственная пограничная службы не имеют претензий к команде судна «Механик Погодин», задержанного 10 августа в Херсоне.

По словам капитана судна, танкер доставил дизельное топливо из Туркмении в Украину по договору фрахта в интересах канадской компании Oil Marine Shipping and Chartering, распорядителем груза в порту Херсона является Unicredit Bank Austria.