Служба безопасности Украины и Государственная пограничная службы не имеют претензий к команде судна «Механик Погодин», задержанного 10 августа в Херсоне. Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

«Переговорила с капитаном судна «Механик Погодин» Михаилом Замятиным. Еще вчера я получила информацию от Службы безопасности и пограничной службы, именно к людям они претензий не имеют. На судне находятся 12 членов экипажа, включая капитана, являющихся гражданами Российской Федерации. Все они прошли пограничный контроль, свободны в своих передвижениях, их никто не удерживает. Они не под санкциями. Впрочем, они никуда не выходят, остаются на судне», – написала она.

По словам Денисовой, под санкциями находится судно и имущество, которое по предварительным данным принадлежит компании ВЭБ «Лизинг», которая внесена в санационный список от 26.07.2018.

Она также сообщила, что суд по данному делу состоится в понедельник, 13 августа.

«Впрочем, я переговорила с капитаном, оставила ему свои контакты на случай, если будут замечания и пожелания. На данный момент никаких жалоб, замечаний, пожеланий не высказывают», – подытожила она.

Напомним, 10 августа в Херсоне задержали российское судно «Механик Погодин», которое принадлежит компании, находящейся в санкционном списке СНБО Украины.