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Российское судно «Механик Погодин», которое находится в украинском санкционном списке, заблокировано на три года в порту Херсона. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя Президента Украины в Автономной республике Крым Изет Гданов, сообщает Громадське радіо.

«10 августа актив данной компании, а именно судна «Механик Погодин», было заблокировано на три года в порту города Херсон», - отметил Гданов.

Российское информагентство ТАСС сообщило, что генеральный консул РФ в Украине посетил российское судно «Механик Погодин» в херсонском порту. Консул убедился, что на борту есть медикаменты и продукты.

По данным оператора судна, экипаж «Механика Погодина» не пустил на борт портовую инспекцию, которая хотела проверить жалобу о неудовлетворительном состоянии. Гданов такие действия экипажа назвал незаконными и добавил, что моряки, «в соответствии с требованиями действующего законодательства, понесут ответственность».

Заместитель представителя президента отметил, что инспекция попытается попасть на судно во второй раз. «Каждая страна имеет право и обязана как контролировать техническое состояние судна, если есть жалобы (а там есть жалобы), так и экологическое состояние. Это наша ответственность как государства. Есть у нас правоохранительные органы, которые обязаны предоставить возможность контролирующим структурам провести контроль в соответствии с их полномочиями. Это будет сделано», - заверил Гданов.

Напомним, 10 августа в Херсоне задержали российское судно«Механик Погодин», которое принадлежит компании, находящейся в санкционном списке СНБО Украины.

Служба безопасности Украины и Государственная пограничная службы не имеют претензий к команде судна «Механик Погодин», задержанного 10 августа в Херсоне.

По словам капитана судна, танкер доставил дизельное топливо из Туркмении в Украину по договору фрахта в интересах канадской компании Oil Marine Shipping and Chartering, распорядителем груза в порту Херсона является Unicredit Bank Austria.
ForUm

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