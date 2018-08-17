Ресурс Инфотаб распространил информацию об уходе из группы «Океан Эльзы» сербского музыканта, клавишника и аранжировщика Милоша Елича.

Как сообщила ForUm’у менеджер группы Виктория Хоменко, эта информация не соответствует действительности.

«Елич покинул группу накануне знакового концерта – 24 августа «Океан Эльзы» выступит на НСК «Олимпийский». По словам источника, причиной такого решения стали тяжелые отношения, которые сложились в последнее время между Еличем и другими музыкантами коллектива. Также одной из причин стали собственные проекты музыканта, которые отнимают много времени», - пишет издание.

«У нас состав остается без изменений: Святослав Вакарчук, Денис Глинин, Милош Елич, Денис Дудко, Владимир Опсеница, а вместе – «Океан Эльзы», - подчеркнула Хоменко.

В качестве доказательства она опубликовала фото с репетиции.