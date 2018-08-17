Центральная избирательная комиссия расширила временные рамки назначения выборов в объединенных территориальных общинах.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы секретариата ЦИКа, передают Українськi Новини.

«Комиссия при наличии соответствующих бюджетных ассигнований для организации подготовки и проведения местных выборов назначает первые местные выборы не позднее чем за 70 дней до дня таких выборов, как правило, на последнее воскресенье апреля, последнее воскресенье октября, любое воскресенье декабря, кроме последнего. Как исключение первые местные выборы могут быть назначены на другую дату», - сказано в нем.

Отмечается, что в четверг в ЦИК поступили 12 представлений областных государственных администраций относительно назначения первых местных выборов из 6 областей и 1 представление – о дополнительных.

Кроме того, ЦИК продолжает ожидать поступления в ближайшее время ряда очередных обращений обладминистраций по назначению как первых местных, так и дополнительных выборов, о которых сообщено комиссии в рабочем порядке.

Заместитель председателя ЦИКа Жанна Усенко-Черная отметила, что Центризбирком продолжает обработку обращений обладминистраций с целью назначения как можно большего количества первых местных и дополнительных выборов в объединенных общинах, что обеспечит приобщение к децентрализации более широкого круга субъектов.

Напомним, Комитет избирателей Украины призвал ЦИК разблокировать процесс назначения и проведения выборов в объединенных территориальных общинах. В КИУ отметили, что предварительно как минимум на октябрь 2018 были запланированы выборы в более чем 100 объединенных общинах, в которых проживают 1 млн человек. В случае назначения выборов на последнее воскресенье октября 2018 ЦИК должна назначить выборы до 17 августа.

КИУ отмечает, что ЦИК может назначить выборы на другую дату (позже октября 2018) в случае внесения изменений в свое постановление от 12 февраля 2016 о порядке назначения первых выборов в объединенных территориальных общинах.

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал Центральную избирательную комиссию пересмотреть свое решение о назначении и проведении выборов в объединенных территориальных общинах.