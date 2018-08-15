Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призывает Центральную избирательную комиссию пересмотреть свое решение о назначении и проведении выборов в объединенных территориальных общинах.

«На днях ЦИК приняла решение, которое сделало невозможным проведение в октябре выборов в объединенных общинах. Это решение создает риск торможения децентрализации, которая сегодня является одной из наиболее успешных и востребованных реформ», - написал он в Facebook.

«Именно ради проведения децентрализации я пришел в 2014 году работать в правительство, потому что был и остаюсь убежденным: децентрализация – это путь к созданию качественных условий жизни в каждом городе и селе Украины», - заявил премьер.

По его словам, в эффективности этой реформы убедились уже более 6 млн украинцев, которые стали жителями объединенных общин и получили полномочия, ресурсы, а следовательно возможности – развивать свою территорию и улучшать благосостояние.

«Очень важно, что объединение общин – это добровольный процесс, инициатива снизу. Считаю, что препятствовать стремлению граждан, которые хотят тоже идти по этому пути, создавать дополнительные барьеры на их пути – недопустимо», - отметил Гройсман.

«Поэтому я призываю Центральную избирательную комиссию пересмотреть свое решение и найти возможность способствовать проведению выборов в тех общинах, где они были запланированы. Децентрализацию нельзя останавливать!» - подчеркнул премьер.

Ранее сегодня Комитет избирателей Украины призвал ЦИК разблокировать процесс назначения и проведения выборов в объединенных территориальных общинах. В КИУ отметили, что предварительно как минимум на октябрь 2018 были запланированы выборы в более чем 100 объединенных общинах, в которых проживают 1 млн человек. В случае назначения выборов на последнее воскресенье октября 2018 ЦИК должна назначить выборы до 17 августа.

КИУ отмечает, что ЦИК может назначить выборы на другую дату (позже октября 2018) в случае внесения изменений в свое постановление от 12 февраля 2016 о порядке назначения первых выборов в объединенных территориальных общинах.