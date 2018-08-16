Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что бунт экс-бойцов «Торнадо» стал возможным в том числе из-за невыполнения своих обязанностей прокурором. Об этом он сказал в эфире 112 Украина.

«К моему большому стыду, как одного из представителей ГПУ, этот беспредел стал возможным вследствие абсурдного невыполнения своих служебных обязанностей прокурором, который отвечает за соблюдение законности в местах отбывания наказания. Оценку как юридическую, так и административную, в том числе уголовную ему также будет дано, поскольку этот горе-прокурор умудрялся распивать спиртные напитки со «смотрящим» по Лукьяновскому СИЗО прямо у него в камере», - заявил Матиос.

Главный военный прокурор заявил, что руководители правоохранительных органов направили обращения председателю СНБО и президенту в необходимости созыва СНБО в ближайшее время.

«На основании обращения руководителей правоохранительных органов, Нацполиции, ГПУ, СБУ ориентированы обращения председателю СНБО, Президенту Петру Порошенко в необходимости созыва СНБО в ближайшее время для решения проблемных вопросов и отработки алгоритмов устранения и предотвращение дальнейших подобных и других вещей, которые творятся в системе отбытия наказания», - добавил Матиос.

Как ранее сообщал ForUm, 9 августа в Лукьяновском СИЗО экс-бойцы расформированной спецроты «Торнадо» оказали сопротивление во время попытки правоохранителей провести обыски в их камере.

Под СИЗО произошли столкновения между правоохранителями и гражданами, которые пытались препятствовать этапированию торнадовцев.

В итоги трех бойцов батальона «Торнадо», которых удерживали в Лукьяновском СИЗО в Киеве, этапировали, других поместили в карцер. Как рассказали в Минюсте, в результате применения бойцами самодельных взрывных пакетов пострадал один из правоохранителей. Кроме того, сообщалось, что «торнадовцы» облили бензином одного из правоохранителей и угрожали поджечь его.

Министр юстиции Украины Павел Петренко анонсировала жесткие административные решения отношении сотрудников Лукьяновского СИЗО.