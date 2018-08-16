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Огромные лужи и «реки» в центре Киева после ночной грозы частично можно объяснить предварительной засухой, сообщили в Гидрометцентре.

«Вчера, 15 августа, в Киеве, был самый теплый день лета 2018 года, температура достигла отметки 33°. Эта жара завершилась феерической ночной грозой. Листья на деревьях начали понемногу уже подсыхать и поэтому во время порывов ветра интенсивно опадали и попадали в сливные системы, которые и так у нас не отличаются большой пропускной способностью», - говорится в сообщении.

К сожалению, количество пунктов наблюдения в столице ограничено, и именно эпицентр стихии прошел мимо. Максимальные количество осадков в одном из пунктов составляло только 17 мм, и по критериям это не стихийное явление, отметили синоптики.

Напомним, в ночь на четверг, 16 августа, после продолжительной и мощной грозы с градом улица Крещатик оказалась полностью затоплена водой.
ForUm

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