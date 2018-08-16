Глава МИД Украины Павел Климкин назвал обвинения главы Компартии Чехии Войтеха Филиппа в адрес украинцев относительно подавления «Пражской весны» полным абсурдом. Свое мнение министр высказал в Facebook.

«Обвинения лидера чешских коммунистов в адрес украинцев, что якобы они виноваты в подавлении Пражской весны, конечно же, полный абсурд. Украинцы, я напомню, пострадали от коммунистического режима и, кстати, также были оккупированным народом на протяжении многих веков», - написал Климкин.

Между тем, напомнил министр, именно украинцы были теми, кто в СССР активно протестовал против оккупации Чехословакии в 1968 году и проявлял солидарность с чехами и словаками.

«Имена Мустафы Джемилева, Василия Макуха, Зоряна Попадюка известны всем. Но не чешским коммунистам. Для них, к сожалению, до сих пор «говорит Москва!». Убежден, однако, что мудрый чешский народ, который показал свои лучшие качества и при Пражской весне в 1968 году, и во время Бархатной революции 1989 года, и сейчас сможет отличить правду от откровенной лжи», - подчеркнули глава МИД.

В 1968 году лидер чешской Коммунистической партии Александер Дубчек проводил либеральные реформы. Москва и другие страны Варшавского договора решили, что он зашел слишком далеко в своей попытке создать «социализм с человеческим лицом», отказавшись от цензуры и разрешив свободу слова в своей стране. После военного вторжения СССР начался период жестких репрессий, которые продолжались вплоть до чехословацкой «Бархатной революции» в 1989 году, которая положила конец коммунистическому режиму в стране на 41-м году его функционирования.

Ранее лидер Коммунистической партии Чехии Войтех Филипп в интервью британской газете The Guardian заявил, что не Россия, а украинцы во главе СССР и украинские солдаты Советской армии несут ответственность за подавление Пражской весны 1968 года.