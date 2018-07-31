Бывший президент Виктор Янукович нанял еще одного адвоката, чтобы усилить команду своих защитников.

Об этом Украинской правде сообщил адвокат Виктор Сердюк.

«Александр Байдык – специалист по уголовному праву, он был привлечен клиентом дополнительно, чтобы усилить уже существующую команду адвокатов. Мы из процесса не выходим», - сказал Сердюк.

Он добавил, что пока Байдык представляет интересы Януковича в суде, Сердюк тоже выполняет поручения своего клиента, а именно передает материалы в канцелярию и пишет заявление в полицию.

«Уже вызвана полиция для того чтобы оформлять незаконные действия суда и прокуратуры», - сказал он.

Адвокат также сообщил, что Янукович нанял Байдыка совсем недавно.

Также Сердюк настаивает, что стадия судебных прений не начнется, пока не допросят всех свидетелей.

31 июля Сердюк покинул судебное заседание. По мнению защиты Януковича, суд спешит с вынесением приговора. Вместо него на суд пришел Байдык.

Байдык утверждает, что ему понадобится несколько месяцев, чтобы войти в курс дела.

Громадське опубликовало документы, которые на заседание принес адвокат, где указано, что Янукович поручил защищать его интересы в суде 26 июля.

Однако суд отказался слушать нового адвоката и назначил Януковичу госзащитника.

Виктора Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

17 июля судья по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича Владислав Девятко заявил, что суд перешел к судебным прениям.