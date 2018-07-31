Суд решил предоставить бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, подозреваемому в государственной измене, государственного защитника.

Соответствующее решение на заседании Оболонского районного суда Киева объявил судья Владислав Девятко, передает Украинская правда.

Он пояснил, что такое решение принято в связи с тем, что адвокаты Януковича самоустранились от участия в судебных прениях и самовольно покинули судебное заседание.

«Суд принял решение поручить региональному центру предоставления бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве с целью обеспечения права на защиту обвиняемого в судебных прениях безотлагательно назначить адвоката для защиты обвиняемого Виктора Януковича», - сказал судья Девятко.

Новый адвокат должен прибыть в суд на 10:00 1 августа.

Суд также постановил обеспечить «непрерывное участие назначенного защитника независимо от дальнейшего участия в судебных заседаниях защитников, избранных обвиняемым».

После этого слово дали новому адвокату Януковича Александру Байдыку. Он просил предоставить ему материалы дела, чтобы иметь возможность участвовать в судебных прениях, и дать время на ознакомление с ними.

Девятко заверил, что все необходимые материалы ему предоставят.

«О времени на ознакомление мы рассмотрим завтра. Завтра выступит прокурор. И мы с вами и с защитником из центра решим, сколько надо времени на подготовку. Это также будет зависеть от того, сколько нужно времени для подготовки к дебатам защитнику по назначению», - сказал Девятко.

После этого судья объявил перерыв до 10:00 1 августа.

Ранее сегодня адвокаты экс-президента Виктора Януковича заявили об отводе судей и прокуроров по делу о государственной измене и покинули судебное заседание.