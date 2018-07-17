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Суд по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича перешел к судебным прениям.

Об этом 17 июля заявил председательствующий судья Владислав Девятко на заседании Оболонского районного суда, передает Украинская правда.

«За более чем год слушания дела судом было достигнуто эффективное его рассмотрение. В частности, были допрошены 52 свидетеля, 15 из которых по инициативе стороны защиты, исследованы десятки томов доказательств, пересмотрены десятки часов видео и аудиодоказательств, большинство по представлению стороны защиты», - сказал судья.

По словам Девятко, защита пытается затянуть дело и просит о повторном исследовании уже известных доказательств.

«Суд постановил возобновить судебные дебаты. Судебные прения объявлены открытыми», - сказал судья.

По словам Девятко, суд выслушал все аргументы сторон и переходит к судебным прениям на следующем заседании 30 июля.

«Мы еще 6 июня определились, что 30 июля переходим к судебным прениям. Сегодня ни один из заявленных свидетелей на заседание не явился», - пояснил Девятко.

«В 10:00 30 июля мы начнем судебные дебаты», - сказал он.

По словам судьи, если адвокаты Януковича не придут на заседание 30 июля, то судья будет вынужден назначить государственного защитника.

Адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил, что в деле не были допрошены все свидетели и такое решение судьи «свидетельствует о стремлении ускорить дело».

Как сообщалось, ранее судья заявил, что свидетелей допрашивать с 16 по 20 июля, а 30 июля начнутся судебные дебаты.

Виктора Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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