Министерство здравоохранения Украины призывает украинцев отказаться от употребления дикорастущих грибов.

«Замените их теми, которые выращивают искусственно, и ни в коем случае не покупайте грибы на стихийных рынках», - рекомендуют в ведомстве.

Не стоит собирать слишком молодые или старые грибы – их легко перепутать с ядовитыми. Собирайте только хорошо знакомые вам грибы, внимательно их осматривайте. Если у вас возникают малейшие сомнения – откажитесь от их потребления.

Не собирайте грибы вблизи трасс, предприятий, загрязненных территорий. Грибы впитывают в себя ядовитые вещества, в том числе тяжелые металлы.

Обращайте внимание на погодные условия, в засушливую погоду гриб пересыхает, отдавая воду и увеличивая концентрацию токсинов. Ни при каких обстоятельствах не пробуйте сырые грибы.

Готовьте грибы в течение первых суток после того, как их собрали.

Помните о технике приготовления грибов. Недоваренные грибы также могут оказаться ядовитыми. Варить грибы необходимо не менее трех раз, каждый раз в свежей подсоленной воде не менее 30 минут.

Храните блюда с грибами в холодильнике в эмалированной посуде не более суток.

Даже если вы уверены в качестве и безопасности грибов, их не рекомендуется употреблять женщинам в период беременности и грудного вскармливания, детям до 12 лет и людям пожилого возраста.

Признаки отравления грибами могут проявиться как через 30 минут после употребления, так и в течение нескольких дней.

Остатки грибов или грибных блюд надо обязательно сохранить, потому что их лабораторное исследование поможет установить причину отравления и назначить правильное лечение.

Ни в коем случае не занимайтесь самолечением – это может угрожать вашей жизни.