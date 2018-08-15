Мальчик из Новоукраинки Кировоградской области, которого забрали у родителей в состоянии истощения, сейчас находится в больнице. Его состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет.

Об этом сообщила начальник отдела охраны материнства и детства и иммунопрофилактики департамента здравоохранения Кировоградской ОГА Антонина Кодрул, передает Укринформ.

«Мальчик находится на лечении в детской областной больнице в Кропивницком. Состояние ребенка удовлетворительное и стабильное, и его жизни ничего не угрожает», - отметила Кодрул.

Заместитель начальника службы по делам детей Кировоградской ОГА Светлана Живага подтвердила, что ребенка забрали у родителей по решению суда.

«От медицинского учреждения поступила информация, что в семье воспитывается четверо детей. При посещении семьи увидели, что ребенок нуждается в медицинской помощи. Когда члены нашей комиссии пришли на обследование, то владелец дома работников к домовладениям не пускал. Далее работники обратились в прокуратуру. Суд разрешил зайти в помещение и госпитализировать ребенка. Когда попали в дом, то увидели, что ребенок требует немедленного медицинского вмешательства. Его госпитализировали», - рассказала Живага.

По ее словам, после обследования и заключения врачей исполнительный комитет Новоукраинки будет решать дальнейшую судьбу ребенка и рассмотрит вопрос о лишении родительских прав. Будет принято решение в интересах ребенка, отметила чиновница.

«Сейчас начато уголовное производство по ст. 166 Уголовного кодекса Украины - Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком». Проводится досудебное следствие», - прокомментировала пресс-секретарь полиции в Кировоградской области Виталина Бевзенко.

О ситуации в Новоукраинке местные СМИ впервые сообщили 13 августа. По их информации, четырехлетний мальчик, которого госпитализировали на прошлой неделе, вместо нормальных для его возраста 15-16 кг весил всего 7 кг. До сих пор семья не состояла на учете, потому сигналов о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей не поступало. Кроме мальчика, в семье есть еще три дочери – 2008, 2012 и 2017 рождения. Те, по словам медиков, были визуально в удовлетворительном состоянии. Отец мальчика, местный депутат, утверждает, что ребенка кормили нормально, а его истощенное состояние – следствие неизвестной болезни.