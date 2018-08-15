В настоящее время в полицию никто из участников конфликта с заявлениями о совершении преступления не обращался, а молодые люди, которых задержали полицейские, отрицают свою причастность к событиям возле рынка. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

С места происшествия изъяли гильзы, их отправят на экспертизу. По предварительному заключению эксперта, стреляли из травматического оружия.

Кроме того, на месте конфликта обнаружили автомобиль «БМВ», который, по полицейским базам, находится в розыске как похищенный в Обухове. В микроавтобусе «Мерседес», который задержали возле Гидропарка, изъяли дымовую шашку и бронежилет.

«Учитывая на всю собранную информацию, правоохранители сделали вывод, что встреча была заранее спланирована, и активные участники конфликта – знакомы между собой», - отмечается в сообщении.

По факту драки со стрельбой следователи Деснянского управления полиции начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают участников и причины конфликта.

Напомним, в результате стрельбы на одном из столичных рынков ранены два человека.