На территории, подчиненной Селидовскому горсовету начато строительство ретрансляционной телевышки, которая будет покрывать украиноязычными телерадиоканалами территорию Донецкой области – в том числе и оккупированную ее часть. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куц.

«Уже расчистили площадку под строительство, сейчас закладывают фундамент под опоры и вскоре приступят к сборке металлических конструкций», - написал он в Facebook.

По словам гендиректора Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения Петра Семерея, по плану, работы должны быть завершены до конца ноября.

Строительство башни ведется внебюджетными средствами.

«Донецкая военно-гражданская администрация будет максимально способствовать реализации этого проекта», - заверил Куц.