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В результате стрельбы на одном из столичных рынков ранены два человека, сообщает пресс-служба столичного главка.

По данным полиции, сообщение о драке между мужчинами поступило в 10:40.

Правоохранители прибыли на место происшествия, где обнаружили трех мужчин со следами побоев. Чтобы установить обстоятельства драки, полицейские проводят осмотр, общаются с очевидцами и устанавливают наличие камер видеонаблюдения.

По словам свидетелей, злоумышленники скрылись с места происшествия на белом микроавтобусе «Мерседес» и двух серебристых автомобилях «БМВ» и «Тойота» на иностранной регистрации. В Киеве введен план «перехват», на розыск транспортных средств ориентированы все полицейские наряды.

Позже в дежурную часть поступило сообщение из службы 103 о госпитализации с места драки со стрельбой двух мужчин: у одного - касательное ранение в левое бедро, у другого – в ноги и живот.

Решается вопрос об открытии по факту происшествия уголовного производства.

Неподалеку от Гидропарка полицейские остановили белый микроавтобус «Мерседес», которым с места происшествия скрылись злоумышленники. В результате задержаны два человека, которых доставляют в управление полиции для установления обстоятельств происшествия.
ForUm

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