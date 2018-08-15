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Президент России Владимир Путин отправил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму, в которой выразил готовность лично встретиться с ним в ближайшее время, сообщило государственное агентство КНДР ЦТАК.

По данным СМИ, Путин выразил удовлетворение, что «отношения между двумя государствами носят дружественный и конструктивный характер», передает Радио Свобода.

Телеграмма была отправлена ​​по случаю 73-й годовщины освобождения Корейского полуострова от японского господства.

В Кремле пока не комментировали эту информацию.

31 мая в Пхеньяне побывал министр иностранных дел России Сергей Лавров, которого принял Ким Чен Ын. Глава МИД пригласил лидера КНДР приехать в Россию и встретиться с Путиным.

Впоследствии представитель президента России Дмитрий Песков подтвердил, что такая встреча, «действительно, может произойти». Он тогда говорил, что «ее модальности и время будут дальше согласовываться по дипломатическим каналам».
ForUm

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