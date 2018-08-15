Проблема нелегальной миграции угрожает государственной безопасности. Об этом заявил первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой во время межведомственных тактико-специальных учений, прошедших в Черниговском пункте временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине, сообщает пресс-служба МВД.

В учениях приняли участие Государственная миграционная служба, Национальная полиция, Нацгвардия, Госпогранслужба и Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Он напомнил, что в период с 26 июля по 31 августа 2018 на территории государства организовано проведение целевых профилактических мероприятий под условным названием «Мигрант».

«Результаты профилактической отработки «Мигрант» показали, что проблема нелегалов сейчас очень острая. Массовый приток нелегальных мигрантов является критическим, вскоре он будет представлять угрозу государственной безопасности», - отметил Яровой.

Он сообщил, что в рамках отработки перед правоохранителями стоит ряд задач: оздоровление оперативной обстановки на территории обслуживания путем прекращения административных и уголовных правонарушений, совершенных иностранцами, тесное сотрудничество всех органов системы МВД, повышение интенсивности патрулирования основных маршрутов, ведущих к государственной границе, проверка мест возможного проживания (пребывания) иностранцев и тому подобное.

«В течение двух недель было выявлено более 1167 нелегальных мигрантов. В отношении большинства из них принято решение о принудительном выдворении из Украины», - добавил Яровой.

Подразделения МВД отработали возможные сценарии кризисных ситуаций, которые могут возникнуть в пункте временного пребывания иностранцев и пути их решения. В частности, сценарии массовых беспорядков и бунтов, захвата заложников, пожара и обнаружения взрывного устройства в пункте временного пребывания мигрантов.

Директор Департамента по делам иностранцев и лиц без гражданства Государственной миграционной службы Наталья Науменко сообщила, что тенденция нелегальной миграции в Украине не имеет прогнозируемого снижения.

«Руководство Государственной миграционной службы разрабатывает план чрезвычайных действий на случай массового входа в Украину нелегальных мигрантов. Этот план будет в ближайшее время представлен руководству МВД», - отметила она.

Председатель Национальной полиции Сергей Князев заверил, что права нелегальных мигрантов ни в коем случае не будут нарушены.

«Речь идет об обеспечении общественного порядка внутри страны, что является нашей непосредственной обязанностью. Нелегалы ​​не могут влиять на криминогенную ситуацию», - добавил он.

Он также сообщил, что полицейские будут привлекаться к патрулированию приграничных территорий для противодействия нелегальной миграции.

Первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Василий Серватюк заметил, что только за минувшие сутки на государственной границе задержали две организованные группы нелегалов общей численностью семь человек.

Серватюк также сообщил, что российская сторона нарушает международные договоры о реадмиссии, поскольку не принимает нелегальных мигрантов, прибывающих из их страны.

Черниговский пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине, находится в с. Розсудов Черниговской области. Введен в действие 18 июля 2008 и рассчитан на содержание одновременно 208 человек. Сейчас в нем находится 223 нелегала ​​из разных стран мира.