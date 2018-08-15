также в разделеОбщество
Хачериди показал в Москве щитки с флагом Украины 13
Заключенного в РФ «украинского диверсанта» закрыли на полгода в одиночке 12
Украинец покончил с собой в польской больнице 15
НАПК составило протоколы на чиновников, награждавших себя премиями 24
Полиция провела обыски у членов «Белого братства» 46
Украина не признает российский закон, аннулирующий лицензии на недра в Крыму 18
На Донбассе задержали семейный подряд «ополченцев ДНР» 24
Умер создатель Чебурашки, Дяди Федора и почтальона Печкина 40
Геращенко о помиловании Сенцова: Кремль врет 35
Администрация Путина: Сенцов должен сам попросить о помиловании 34
14 августа. Картина дня 30
МИД призывает украинцев в Генуе выйти на связь 32
Рада купила колючую проволоку 38
Арестованные в Украине россияне просят Путина обменять их 36
Холодницкого охраняют 8 человек 33
«Таврия», на которой передвигались убийцы «Сармата», была в угоне 19
Вышел трейлер фильма «Донбасс» 76
Ножи и флаг со свастикой: У Луценко показали фото из камер экс-бойцов «Торнадо» 90

Сотрудники Управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия Запорожской таможни ГФС предупредили вывоз крупнейшей за последние годы партии янтаря, сообщает пресс-служба ГФС.

Так, в таможенный пост «Запорожье-центральный» была подана таможенная декларация на груз «Топливные гранулы (пеллеты) прессованные, гранулированные, цилиндрической формы различного размера из опилок хвойных пород дерева», общим весом 21060 кг, упакованные в мешки из пластиковой ткани на деревянных поддонах.

Отправителем товара указывалась одна из запорожских компаний, а получателем – английская компания. Согласно предоставленным документам товар перемещали в Литву (Клайпеда), а вывоз за пределы таможенной территории Украины должен был быть осуществлен в Польшу через пункт пропуска «Ягодин-Дорохуск».

Во время предварительного анализа предоставленных документов и обстоятельств перемещения товаров был установлен нетипичный маршрут поставки и использование рискового «товара прикрытия – топливные пеллеты».

Учитывая это и по результатам предварительной проверки было принято решение о проведении таможенного досмотра груза.

Во время таможенного досмотра товаров был выявлен янтарь различных фракций, который перемещался с сокрытием от таможенного контроля. По предварительным подсчетам, речь идет о более 500 кг. Обзор продолжается.

Таким образом предприятие совершило действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, то есть с использованием средств и способов, затрудняющих обнаружение таких товаров.

По данному факту сотрудники таможни составили протокол о нарушении таможенных правил по ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает наложение штрафа в размере 100 процентов стоимости товаров с их конфискацией.

Товар изъят, его стоимость будет установлена ​​дополнительно. Дело направят в суд.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги