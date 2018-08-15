Сотрудники Управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия Запорожской таможни ГФС предупредили вывоз крупнейшей за последние годы партии янтаря, сообщает пресс-служба ГФС.

Так, в таможенный пост «Запорожье-центральный» была подана таможенная декларация на груз «Топливные гранулы (пеллеты) прессованные, гранулированные, цилиндрической формы различного размера из опилок хвойных пород дерева», общим весом 21060 кг, упакованные в мешки из пластиковой ткани на деревянных поддонах.

Отправителем товара указывалась одна из запорожских компаний, а получателем – английская компания. Согласно предоставленным документам товар перемещали в Литву (Клайпеда), а вывоз за пределы таможенной территории Украины должен был быть осуществлен в Польшу через пункт пропуска «Ягодин-Дорохуск».

Во время предварительного анализа предоставленных документов и обстоятельств перемещения товаров был установлен нетипичный маршрут поставки и использование рискового «товара прикрытия – топливные пеллеты».

Учитывая это и по результатам предварительной проверки было принято решение о проведении таможенного досмотра груза.

Во время таможенного досмотра товаров был выявлен янтарь различных фракций, который перемещался с сокрытием от таможенного контроля. По предварительным подсчетам, речь идет о более 500 кг. Обзор продолжается.

Таким образом предприятие совершило действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, то есть с использованием средств и способов, затрудняющих обнаружение таких товаров.

По данному факту сотрудники таможни составили протокол о нарушении таможенных правил по ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает наложение штрафа в размере 100 процентов стоимости товаров с их конфискацией.

Товар изъят, его стоимость будет установлена ​​дополнительно. Дело направят в суд.