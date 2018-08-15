Для помилования украинского политзаключенного Олега Сенцова президентом РФ его личная просьба – необязательна, заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

«Кремль врет! Надежда Савченко не просила о помиловании! Цинизм, но о ее помиловании просили родственники убитых на Донбассе российских журналистов, совершенно посторонние ей люди. И ничего, сработало, потому что это был кремлевский сценарий. Отсутствие личной челобитной не помешало Путину помиловать Надежду», - написала она в Facebook.

По словам Геращенко, Путин знает, что Сенцов никогда не напишет челобитную.

«РФ реализует сценарий медленного убийства Олега.... У мамы Сенцова в воскресенье был день рождения. Она ждала самый большой подарок – возвращение сына. Получила гнусное письмо из Кремля», - пишет Геращенко.

Она напомнила, что ни Ахтем Чийгоз, ни Ильми Умеров тоже не писали никаких просьб Путину о помиловании.

Как сообщал ForUm, в администрации президента РФ заявили, что для начала процедуры помилования украинского политзаключенного Олега Сенцова он должен самостоятельно обратиться к президенту России Владимиру Путину с соответствующей просьбой.

25 августа 2015 года в Ростове-на-Дону Сенцов был осужден к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Его обвиняли в организации террористического сообщества и участия в нем, совершении террористического акта, а также по ряду других статей. Своей вины он не признал.

В настоящее время Сенцов находится в колонии города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа России.

14 мая Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

7 августа адвокат Дмитрий Динзе после посещения Сенцова сообщил, что Олег находится в плохом состоянии. В частности, у него сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии, а также очень низкий пульс, около 40 ударов в минуту.

В свою очередь в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Ямало-Ненецкому округу заявили, что состояние здоровья Сенцова удовлетворительное.

8 августа сестра украинца Наталья Каплан сообщила, что состояние Сенцова очень плохое, он почти не встает.

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова призвала уполномоченного России по правам человека Татьяну Москалькову организовать перевод украинского политзаключенного Олега Сенцова в московскую больницу и ускорить процесс его помилования или обмена.