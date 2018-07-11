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Вчера, 10 июля, на станции столичного метрополитена «Контрактовая площадь» полицейский избил дубинкой мужчину.

Видео опубликовано в паблике Kyiv Live в Facebook.

По факту инцидента полицией назначено служебное расследование.

«В социальных сетях было распространено видео об инциденте между полицейским и пассажиром метрополитена на платформе столичной подземки. Руководством ГУНП в г. Киеве подписан приказ о проведении служебного расследования по данному факту», – отметили в главке столичной полиции.

В полиции сообщили, что для объективности расследования инцидента будет изъято и тщательно изучено полное видео с камер наблюдения.

«По результатам проверки будет приниматься решение в соответствии с требованиями закона и ведомственных нормативно-распорядительных документов. В случае подтверждения факта неправомерных действий работника полиции и превышения им служебных полномочий, собранные материалы будут направлены в прокуратуру для принятия соответствующего процессуального решения», – сказано в сообщении.
ForUm

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